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    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили новое здание Посольства Узбекистана в Казахстане

    6 Декабря 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети «Хазрет Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    После того как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили осмотр дипломатической миссии.

    В завершение Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Астана Узбекистан
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