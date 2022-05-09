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    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

    9 Мая 2022, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

    Особое внимание Главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.

    Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности, предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика Узбекистан Сотрудничество
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