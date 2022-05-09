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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
9 Мая 2022 20:41

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание Главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.

Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности, предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.


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