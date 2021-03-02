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    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном составе

    2 Марта 2021, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Основной акцент на переговорах в расширенном составе был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства и тесном взаимодействии в политической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обе страны традиционно связывают братские узы дружбы и сотрудничества.

    – Хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать и оказать всемерную поддержку нашим кыргызским братьям. Нас с незапамятных времен связывают добрососедские, братские отношения, дружба и единство. Народная мудрость хранит немало ярких пословиц и поговорок о родстве и близости казахов и кыргызов, – подчеркнул Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров в узком формате были определены магистральные направления дальнейшего взаимодействия между странами.

    - Отрадно отметить, что между нашими странами нет каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Напротив, мы выразили готовность оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия. Мы приветствуем, что Кыргызстан под вашим руководством подтвердил решительный настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Со своей стороны заверяю, что и Казахстан остается твердо привержен курсу на комплексное углубление стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами, – отметил Глава государства.

    Президент Кыргызской Республики поблагодарил руководство и народ Казахстана за содействие и готовность оказать поддержку и посильную помощь в борьбе с коронавирусом.

    – Сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризирует взаимоотношения между нашими государствами. На встрече в узком формате мы с Касым-Жомартом Кемелевичем затронули ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия наших стран в рамках региональных и международных организаций. Хочу заявить, что между нашими странами нет никаких политических противоречий, – сказал Садыр Жапаров.

    Стороны договорились о необходимости всестороннего расширения деловых связей, развития инвестиционного взаимодействия, совместного использования транспортно-транзитного потенциала двух стран, а также о реализации совместных проектов в сфере цифровизации.

    Учитывая культурно-историческую и языковую общность двух народов, Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

    По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

    Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

    Соглашение между Правительством РК и Правительством КР об оказании безвозмездной военно-технической помощи;

    Соглашение между Министерством культуры и спорта РК и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР о развитии национальных видов спорта и народных игр;

    Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2021-2022 годы;

    Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным комитетов информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

    План совместных мероприятий Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики на 2021– 2022 годы;

    Протокол Министра энергетики, Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики по товарообмену электроэнергией;

    План мероприятий сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Кыргызской Республики на 2021 год.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Кыргызстан
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