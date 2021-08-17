Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Президенту Мун Чже Ину за приглашение посетить Республику Корея и оказанный теплый прием, отметив, что придает особое значение этому государственному визиту.

– Несмотря на то, что наши страны разделяют большие расстояния, у наших народов схожие судьбы. Корея – один из стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Наши связи в различных сферах развиваются очень динамично. Состоявшиеся сегодня в атмосфере взаимного доверия и поддержки переговоры призваны вывести наши отношения на более высокий уровень. Мы определили новые направления взаимодействия, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что исторические события прошлого века сближают два народа.

– Десятки тысяч корейцев нашли кров на казахской земле. Казахстан стал для них второй родиной. Как известно, национальный герой корейского народа генерал Хон Бом До был похоронен в Кызылорде. По просьбе Президента Мун Чжэ Ина было принято решение передать его останки на родину. Это событие стало ярким свидетельством взаимопонимания между нашими странами. Сегодня в Казахстане проживает более 100 тысяч потомков депортированных в свое время корейцев. Они вносят большой вклад в укрепление дружественных отношений наших государств, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что состоялся обмен мнениями по основным вопросам региональной и международной повестки дня, подписано несколько важных соглашений.

– Казахстан придает большое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Мы высоко ценим взаимовыгодное партнерство и заинтересованы в придании нового импульса нашему сотрудничеству. Принятое сегодня Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве – яркое тому подтверждение. Уверен, что этот документ позволит расширить казахско-корейское взаимодействие и выведет наши отношения на новый уровень. Ядро двусторонних связей – торгово-экономическое сотрудничество. Корея – развитое государство, обладающее высокими технологиями и инновационной промышленностью. Казахстан – страна со стабильным экономическим ростом и благоприятным инвестиционным климатом. «Страна утренней свежести» уже сейчас занимает второе место среди наших торговых партнеров в Азии. Кроме того, Корея входит в топ-10 крупнейших инвесторов страны, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за последние 15 лет Корея инвестировала в экономику Казахстана более 6 миллиардов долларов, наши ведущие инвесторы – концерны Samsung, Hyundai и Lotte Group.

– По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 5,9 млрд долларов. Наша цель – значительно увеличить этот показатель. Сегодня мы договорились увеличить несырьевой товарооборот и диверсифицировать его в постпандемический период. Также мы договорились активизировать программу «Свежий ветер». Это позволит создать благоприятные условия для новых инвестиций и высоких технологий.

Мы рассматриваем возможности совместной реализации масштабных проектов различной направленности. Большие перспективы имеют тяжелая промышленность и машиностроение, горнодобывающая отрасль и геологоразведка, альтернативная энергетика. В Казахстане высокий спрос на инновационные производства. Особое внимание мы уделяем проектам в сферах коммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, – заявил Глава государства.

С целью активизации двустороннего взаимодействия принято решение об открытии Генерального консульства Казахстана в Пусане.

– Это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. В этой связи мы отметили важность усиления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.