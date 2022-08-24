Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совершили прогулку по улицам Баку

    24 Августа 2022, 21:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совершили прогулку по улицам Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Лидеры Казахстана и Азербайджана осмотрели набережную Каспийского моря, а также посетили установленную здесь казахскую юрту.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков