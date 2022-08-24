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Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совершили прогулку по улицам Баку

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Августа 2022, 21:20
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совершили прогулку по улицам Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совершили прогулку по улицам Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Лидеры Казахстана и Азербайджана осмотрели набережную Каспийского моря, а также посетили установленную здесь казахскую юрту.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате.


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Фото: t.me/bort_01

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