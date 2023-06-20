Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении Глава государства выразил благодарность Президенту Германии и представителям немецких университетов, которые специально приехали в Астану. Он отметил, что это знаковое событие в сфере образования и науки нашей страны, которое позволит расширить казахско-немецкое сотрудничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«У нас есть огромные возможности для укрепления наших связей во многих областях, включая науку и технологии. Действительно, у меня есть мечта превратить Казахстан в исследовательский хаб здесь, в Евразии, и в этом отношении участие немецких университетов сыграет чрезвычайно важную роль в воплощении моей мечты в реальность. Когда мы говорим о существующих возможностях, конечно, мы делаем акцент на укреплении нашего экономического партнерства. Я ценю активное участие немецких инвесторов в развитии нашей экономики. Что касается Правительства Казахстана, то мы сделаем все возможное для того, чтобы присутствие бизнес-сообщества, было длительным и, конечно, безопасным. Мы обсудили все меры, которые будут приняты Правительством Казахстана для того, чтобы ваше присутствие как в бизнесе, так и в экономике в целом, включая научную сферу, были очень успешными», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан придает большое значение вопросам развития и поддержки науки и технологий, а также усиления потенциала отечественных вузов.

«Это мой личный приоритет как Главы этого государства. Нам предстоит пройти долгий путь, но я абсолютно уверен, что все препятствия на этом пути будут успешно преодолены. Потому что наши обязательства в этом отношении абсолютно ясны. Еще раз хотел бы выразить свою признательность всем вам за вашу готовность участвовать в сотрудничестве с нашими университетами. Я призвал министерство науки и высшего образования быть более активным, бизнес-ориентированным, в том числе на достижение этих целей. В своих выступлениях всегда повторяю, что нам нужно сосредоточиться на высоких технологиях. У нас много университетов, которые дают отличное образование, но, тем не менее, нам нужен ваш опыт в этом отношении. Германия является ведущей страной в плане предоставления образования, способствующего гораздо более продвинутому технологическому развитию многих стран», – заявил Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что подобные встречи позволяют обмениваться опытом и налаживать взаимовыгодные связи. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать повышению научного потенциала двух стран. «Хотел бы выразить свою признательность моему коллеге, Президенту Штайнмайеру за то, что он пригласил сюда такую авторитетную делегацию ученых из Германии, и, конечно, мы обеспечим все необходимые условия для успешной совместной работы. Я верю, что наше сотрудничество, наша дружба, наша солидарность будут абсолютно успешными», – сказал лидер Казахстана. В ходе форума ректоров также выступил Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который отметил важность сотрудничества двух стран в сфере высшего образования, научных исследований и обучения студентов. В рамках мероприятия был подписан ряд соглашений между высшими учебными заведениями Казахстана и Германии. В целом в работе Форума ректоров приняли участие представители 11 германских и 25 казахстанских технических университетов.