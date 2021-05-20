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    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели двусторонние переговоры в расширенном формате

    20 Мая 2021, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После обстоятельной встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приоритетное внимание стороны уделили вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие промышленной кооперации, сельского хозяйства, транзитно-транспортного потенциала. Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

    Президент Казахстана, выразив признательность Эмомали Рахмону за теплый прием, отметил, что это его первый официальный визит в Таджикистан в качестве Президента и первый официальный выезд за рубеж в условиях пандемии.

    — Я думаю, что этот факт о многом говорит. Действительно, Таджикистан является для нас надежным стратегическим партнером и союзником. Мы, как и вы, дорожим отношениями сотрудничества. Вы, уважаемый Эмомали Шарипович, пользуетесь авторитетом, известностью в Казахстане как общепризнанный лидер таджикского народа. Пользуясь данной возможностью, хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил наличие серьезной договорно-правовой основы, которая насчитывает более 80 соглашений, среди которых особое место занимает Договор о стратегическом партнерстве, подписанный в 2015 году.

    Президент акцентировал внимание на том, что по мере преодоления всех трудностей, связанных с коронавирусом, отношения между Казахстаном и Таджикистаном имеют все возможности для выхода на новые рубежи во взаимной торговле. В данном контексте он подтвердил готовность Казахстана оказать всяческую и посильную помощь таджикской экономике.

    В свою очередь Президент Таджикистана отметил, что его страна дорожит отношениями стратегического партнерства с братским Казахстаном.

    — Казахстан занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана. Мы настроены и далее предпринимать необходимые усилия для развития сотрудничества наших стран по всем направлениям, — сказал Эмомали Рахмон.

    Лидер Таджикистана высоко оценил личный вклад Президента Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева в укрепление взаимовыгодных таджикско-казахских отношений.

    Президент Таджикистана с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности.

    Президент Таджикистана выразил уверенность в том, что результаты визита Президента Казахстана будут всемерно способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Нур-Султаном и Душанбе.

    В завершение переговоров Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Казахстан в удобное для него время.

    По итогам переговоров лидеры Казахстана и Таджикистана подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод казахско-таджикских отношений на качественно новый уровень.

    Кроме того, в присутствии Глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

    Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан о сотрудничестве по борьбе с туберкулезом;

    Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2021-2023 годы;

    Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Таджикистан;

    Рамочный меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в области промышленности;

    Меморандум о взаимопонимании между Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан;

    Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проекта по созданию товаропроводящей системы.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Таджикистан
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