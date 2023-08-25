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    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

    25 Августа 2023, 22:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Перед зрителями выступили танцевальные ансамбли «Зебо», «Гулрез», «Парасту», а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

    Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма «Рустам и Сухроб», который является классикой таджикского кинематографа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Культура Таджикистан Астана Опера
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