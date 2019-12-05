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    Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры

    5 Декабря 2019, 18:58

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Берлине официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

    По завершению церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.

    Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.

    Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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