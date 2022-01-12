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вчера 21:54
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Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
«Приоритетом Правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.
Особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
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