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Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

12 Января 2022 22:53
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Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

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«Приоритетом Правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

Особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


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#Президент Казахстана   #Общество   #ЧП-2022  
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