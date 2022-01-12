Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Приоритетом Правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

Особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.