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    Касым-Жомарт Токаев: Достижения Независимости – это результат общего труда всех казахстанцев

    14 Декабря 2020, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Достижения Независимости – это результат общего труда всех наших соотечественников, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    «В канун Дня Независимости вручил государственные награды и премии гражданам, внесшим значительный вклад в укрепление государственности, развитие экономики и культуры Казахстана», - сообщил в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

    «Достижения Независимости – это результат общего труда всех наших соотечественников. Но впереди – много работы», - подчеркнул Президент Казахстана.

    Напомним, в канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

    Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград можно прочитать здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана День Независимости
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