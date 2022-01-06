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    Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений

    6 Января 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

    2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

    3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

    4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

    5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

    6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

    7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах.

    8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

    9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

    10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Президент Казахстана Правительство РК Безопасность ЧП-2022
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