7 Июня 2022 17:40

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по преобразованию Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Счетного комитета о предварительных итогах аудита использования целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда, в рамках которого охвачено 20 объектов на общую сумму 290 млрд тенге. Также были проанализированы расходование средств на сумму 2,2 трлн тенге, выделенных из Нацфонда по различным направлениям.

Президент дал поручения, касающиеся вопросов преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.