Касым-Жомарт Токаев дал новый импульс процессам либерализации общественно-политической сферы - Бауыржан Байбек

НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские СМИ опубликовали полный перевод статьи американского эксперта Джесси Джейн Дафф о Казахстане в газете The Washington Times. Политологи, журналисты и блогеры высказали свои мнения на этот счет. Своим мнением поделился и первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Бауыржан Байбек не стал пересказывать содержание материала. По его словам, сам факт публикации такой статьи в авторитетном издании США говорит о неподдельном интересе этой страны к общественно-политическим преобразованиям в регионе. Партия «Nur Otan», осуществив масштабную перезагрузку и запустив собственные праймериз, демонстрирует последовательную приверженность демократии. Именно это отмечает американский эксперт.

«Наша страна с обретения Независимости позиционирует себя как демократическое, правовое, социальное государство, и нынешние результаты либерализации общественно-политических отношений – заслуга Первого Президента, Елбасы Н.А.Назарбаева. Они были изначально заложены в Пяти институциональных реформах и 100 конкретных шагах, инициированных Лидером партии «Nur Otan» еще 2015 году. Вопреки утверждениям небольшого круга «экспертов», переход на пропорциональную избирательную систему запустил процесс развития партийного поля, и на предстоящих выборах качество партийных списков будет играть ключевую роль. По поручению Елбасы в августе прошлого года «Nur Otan» запустил программу перезагрузки партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Проведена большая работа по пилотному отбору в партийный кадровый резерв, активизирована работа депутатских фракций в Мажилисе и маслихатах, повышена партийная ответственность на всех уровнях. Проведена масштабная «чистка рядов», оптимизированы многочисленные партийные комиссии и первичные организации, сокращено количество «фоновых» мероприятий. Выстроена эффективная система прямой коммуникации с населением через общественные приемные, включая онлайн-ресурсы партии. Доверие к партии в вопросах защиты прав населения, согласно исследованиям, находится на втором месте после суда. В рамках курса преемственности Глава государства К. К. Токаев дал новый импульс процессам либерализации общественно-политической сферы страны в соответствии с концепцией «слышащего государства». За год были инициированы и внесены изменения в законодательство касательно выборов, снижен порог для политических партий, введены специальные квоты для женщин и молодежи, существенно смягчены условия организации и проведения мирных собраний, а также законодательно закреплен статус парламентской оппозиции. В итоге сегодня в Казахстане по всем волновавшим политологов и экспертные круги вопросам политической модернизации проведены значительные преобразования, созданы условия для конкуренции партий, идей и позиций, что обеспечит эволюционное продвижение к демократии», - пишет Бауыржан Байбек.

Впереди партию ждет внутрипартийный отбор кандидатов, который впервые пройдет в общестрановом масштабе. Задача праймериз – привлечь достойных и сильных лидеров для работы и сформировать народные партийные списки «Nur Otan», где широко будут представлены активные женщины и молодежь.

«Конкурентный отбор повысит персональную ответственность кандидатов и позволит выявить авторитетных, пользующихся доверием избирателей лидеров, став своеобразным социальным лифтом по партийной линии. Не случайно, и американский, и наши эксперты отмечают важность публичных дебатов между участниками. Дебаты между потенциальными кандидатами позволят максимально вовлечь население в обсуждение как региональных, так и общенациональных проблем. Показательно, что некоторые ресурсы и авторы с удовольствием тиражируют и комментируют публикации негативного характера о нашей стране, но игнорируют такие статьи», -написал он.

По мнению Байбека, в целом, эта публикация – одна из первых зарубежных оценок результатов либерализации общественно-политических процессов в Казахстане и перезагрузки партии «Nur Otan» в условиях транзита.

«Заключения Дафф созвучны с конструктивными настроениями в нашем обществе. Недавно видные политологи, активисты выступили с заявлением о создании Лиги сторонников «Nur Otan», цель которой - содействие проведению прозрачных праймериз. Мы приветствуем такие инициативы. Как только стабилизируется ситуация с пандемией, планируется проведение встречи с представителями Лиги, чтобы предметно обсудить их предложения. Партия открыта для всех, кто, разделяя наши ценности - укрепление государственной Независимости, процветание Казахстана, примет участие в праймериз, внесет свои идеи и предложения по дальнейшему развитию страны. Все необходимые условия для внутрипартийной конкуренции в правящей партии созданы», - пишет Б. Байбек.