Касым-Жомарт Токаев: Алматы стал крупным региональным центром, привлекательным для инвесторов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по развитию города Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В тексте приведено выступление Главы государства.

«Алматы – почитаемый город, в котором были заложены основы Независимого Казахстана. Здесь были приняты важные исторические решения, касающиеся судьбы страны. Основной закон, государственные символы, национальная валюта были утверждены здесь. Сегодня Алматы развивается, как образовательный, научный, культурный и деловой центр. За последние годы к городу были присоединены новые территории, его размер увеличился в 2 раза. Численность населения выросла на 20 процентов, и достигла 1 млн 800 тыс человек. В городе работают около полумиллиона местных жителей и приезжих из других регионов», – сказал К.Токаев.

Президент отметил, что существующие в мире 600 городских агломераций производят две трети мирового валового продукта. Также и города Казахстана вносят большой вклад в развитие национальной экономики. На Алматы и Нур-Султан приходится одна треть ВВП страны. За годы независимости Алматы превратился в крупный экономический центр и в донора республиканского бюджета. Город обеспечивает пятую часть ВВП, более 20 процентов поступлений в государственный бюджет и 60 процентов банковских кредитов.

«Также в этом городе производится более 40 процентов оптовых и розничных продаж в стране и около 15 процентов внешнего торгового оборота. Город стал крупным региональным центром, привлекательным для инвесторов. Сейчас в Алматы расположены головные офисы банков, международных организаций и транснациональных компаний. Представительства 17 учреждений Организации Объединенных Наций стали региональным хабом Центральной Азии. Проведена масштабная работа по экономическим, социальным и экологическим вопросам города. Эти инициативы должны быть продолжены», – подчеркнул Глава государства.