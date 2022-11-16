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    Касым-Жомарт Токаев: Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана

    16 Ноября 2022, 10:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась встреча Главы государства с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Алматы по праву олицетворяет нашу священную Независимость. Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
    Президент Казахстана Алматы
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