Касым-Жомарт Токаев: Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась встреча Главы государства с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Алматы по праву олицетворяет нашу священную Независимость. Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем», - заявил Касым-Жомарт Токаев.



