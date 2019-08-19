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    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на взаимодействии с представителями немецкого бизнеса

    19 Августа 2019, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе встречи обсуждались текущее состояние иперспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества междуКазахстаном и Германией. Также состоялся обмен мнениями по актуальнымвопросам развития мировой экономики.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важностиукрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сферецифровизации и искусственного интеллекта.

    В свою очередь Клаус Мангольд проинформировалПрезидента о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанскихи немецких предпринимателей в конце года в Германии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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