Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на взаимодействии с представителями немецкого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние иперспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества междуКазахстаном и Германией. Также состоялся обмен мнениями по актуальнымвопросам развития мировой экономики.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важностиукрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сферецифровизации и искусственного интеллекта.

В свою очередь Клаус Мангольд проинформировалПрезидента о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанскихи немецких предпринимателей в конце года в Германии.