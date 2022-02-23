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    Кассирша похитила 2,5 миллиона тенге из ломбарда в Алматинской области

    23 Февраля 2022, 21:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали 26-летнюю кассиршу ломбарда, похитившую крупную сумму на своем рабочем месте. Суд вынес приговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

    Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

    По его словам, в январе текущего года сотрудники Линейного отдела полиции на станции Достык направили в суд уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег из кассы одного из ломбардов, расположенных на станции Достык.

    О. Бекиев отметил, что в ходе следствия вина подозреваемой полностью доказана. Транспортными полицейскими установлено, что 26-летняя кассир-товаровед ломбарда, используя свое служебное положение, похитила из кассы около 2,5 млн тенге.

    «Решением Алакольского районного суда Алматинской области обвиняемой вынесен приговор об ограничении свободы сроком на два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - резюмировал генерал-майор полиции.

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    Алматинская область Криминал
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