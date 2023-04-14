Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перекачку нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 апреля насосные агрегаты магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Каспийского трубопроводного консорциума.

«В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода», - сказано на сайте Каспийского трубопроводного консорциума.

В рамках текущей эксплуатации на протяжении всей линейной части специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит.

«На НПС «Атырау» в Республике Казахстан и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 в Российской Федерации в плановом режиме выполнена замена шаровых кранов. Немалый объем работ был выполнен и на линейной части. На нескольких участках магистрального нефтепровода проведена замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов методом установки ремонтных конструкций П2 и П5-У. В рамках соответствующей программы заменены восемь устаревших электроприводов магистральных шаровых кранов», - сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

В рамках Программы устранения узких мест на Береговых сооружениях МТ обеспечено заполнение нефтью недавно построенных в рамках программы устранения узких мест (ПУУМ) трех систем измерения количества и качественных показателей нефти (СИКН), введено в работу новое здание операторной, что позволяет приступить к метрологической аттестации новых СИКН.

В пресс-службе консорциума дополнили, что на НПС «Астраханская» проведены работы по отключению «старой» магистральной насосной от нефтепровода. Работы выполнены в полном соответствии с графиком ПУУМ.

В Казахстане в период остановки перекачки выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС «Тенгиз», а также, работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС «Атырау». В рамках ПУУМ в соответствии с графиком успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20000м³ каждый, ввод которых запланирован в 2023 году.

«Плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками», - заключили в пресс-службе консорциума.

Отгрузка нефти на Морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не производит прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Позже остановку перевалки и приема нефти объяснили в Минэнерго. В ведомстве сообщили, что это произошло из-за планового ремонта на 72 часа.



