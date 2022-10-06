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    Каспийский экономический форум стартовал в Москве

    6 Октября 2022, 14:06

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве стартовал II Каспийский экономический форум с участием глав правительств стран прикаспийской «пятерки», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе форума будут рассмотрены ключевые вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в прикаспийском регионе. Основное внимание планируется уделить совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

    В том числе участники обсудят перспективы совместного освоения рыбных и других ресурсов общей акватории, разработки недр, а также расширение взаимного инвестиционного сотрудничества.

    «Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на абсолютно конкретные решения, которые дадут импульс развитию многопланового сотрудничества в каспийском регионе и будут, в конечном итоге, способствовать повышению благосостояния граждан наших государств», - сказал Председатель Правительства России М.Мишустин, открывая заседание в узком составе.

    Национальные делегации на форуме возглавляют Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, Председатель Правительства России Михаил Мишустин и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

    Решение об учреждении Каспийского экономического форума с участием глав правительств стран-участниц принято лидерами каспийской «пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) в 2018 году на Пятом саммите в Актау.

    Цель форума - развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств. Первый саммит состоялся 11-12 августа 2019 года в Туркменистане.

    Участие во втором КЭФ принимают более 1000 делегатов из стран каспийской «пятерки», а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Правительство РК Россия Каспийское море
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