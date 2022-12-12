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    Каскадер Ербол Семкулов представил казахстанский фильм «Алга» в Баку

    12 Декабря 2022, 01:50

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский актер, профессиональный каскадер Nomad Stunts Ербол Семкулов и режиссер Иван Ардашов приняли участие в показе отечественной спортивной драмы «Алга» и анимационного фильма «Кенже қыз» в рамках Дней казахстанского кино в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На выходных 10-11 декабря жители Баку смогли увидеть сразу два фильма казахстанского производства, которые были представлены в бакинском кинотеатре «Низами» для ширкой публики. Десятки людей пришли на показ кинолент, где смогли пообщаться с организаторами и актерами.

    Открывая Дни казахстанского кино, посол РК Сержан Абдыкаримов отметил, что Казахстан в последние годы прилагает большие усилия для развития своей киноиндустрии. Дипломат выразил надежду, что показы отечественных фильмов в рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане еще больше усилят взаимосвязь между братскими странами.

    В первый день казахстанского кино бакинских зрителей своей творческой работой порадовал анимационный фильм «Кенже қыз» режиссера Ивана Ардашова.

    Мультипликационное творение рассказывает о маленькой девочке, совершенно случайно оказавшейся в мире фэнтези, в котором ей предстоит бороться со злом, чтобы однажды вернуться домой.

    По словам Ивана Ардашова, организаторы кинофестиваля прибыли в Баку, чтобы наладить определенные дипломатические и творческие взаимоотношения между двумя странами.

    «В рамках кино и анимации у нас много схожих, общих вещей, которые стоит популизировать, и в то же время есть и различия, о которых особенно интересно говорить на разных языках. Поэтому мы здесь, чтобы показать, как мы умеем снимать и через это найти какую-то коммуникацию для дальнейших взаимодействий, общений или может совместных продукций», - отметил молодой режиссер.

    По его словам, в его копилке уже имеется 5 короткометражных фильмов и сериал, а сейчас его команда работает над новым проектом – полнометражным анимационным фильмом «Коркыт ата».

    Во второй день зрители смогли насладиться драматическим сюжетом фильма «Алга», главных героев в котором сыграли актеры и профессиональные каскадеры Nomad Stunts Жандос Айбасов и Ербол Семкулов.

    Фильм рассказывает об истории двух простых ребят из аула, едва не оказавшихся за решеткой и связавших свою жизнь со спортом.

    По словам Ербола, авторы фильма хотели показать молодым ребятам то, что при сильном желании можно достичь желаемого и добиться даже самой трудной цели.

    Юный каскадер признался, что одним из сложных моментов в фильме была физическая нагрузка.

    «Нам надо было постоянно бегать, чтобы отснять хороший дубль, каждый раз повторяя свои действия. Тем более, мой соперник в реальной жизни является профессиональным футболистом из Нигерии. Тем не менее, нам было легче работать, так как у нас с Жандосом налажена взаимосвязь. Мы уже знакомы 15 лет и работаем в Nomad Stunts каскадерами», - добавил Ербол, отметив, что ранее он профессионально занимался боксом и играл в футбол за сборную РК.

    Дни кино Казахстана открылись в киноцентре «Низами» при содействии Министерства культуры РК, Государственного центра поддержки казахского кино Kazakhcinema и посольства Казахстана в Баку.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана Культура Азербайджан Тюркский мир Кинематограф
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