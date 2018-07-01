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KASE: Курс доллара вновь понизился

24 Июля 2018 11:12 262
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KASE: Курс доллара вновь понизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 344,54 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 1,23 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 344,2 тенге за 1 доллар, максимальный - 345 тенге. Объем торгов составил 159,1 млн долларов.

В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 345,77 тенге, дневной - 345,52 тенге, по итогам обеих сессий - 345,68 тенге. Суммарный объем торгов составил 137,1 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов в понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара США понизился на 0,74 тенге - с 346,51 тенге до 345,77 тенге.

 

 

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Ключевые слова: Экономика, KASE,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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