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KASE: курс доллара понизился
22 Июля 2019 17:33 137
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 384,37 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
Относительно торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 0,52 тенге. В ходе торгов минимальный курс доллара сложился на уровне 383,73 тенге за 1 доллар, максимальный - 384,65 тенге. Суммарный объем торгов составил 92,724 млн долларов.
По итогам торгов в пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге составил 384,89 тенге. Объем торгов составил 59,28 млн долларов.
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