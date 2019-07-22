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KASE: курс доллара понизился

22 Июля 2019 17:33 137
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KASE: курс доллара понизился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 384,37 тенге за 1 доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 0,52 тенге. В ходе торгов минимальный курс доллара сложился на уровне 383,73 тенге за 1 доллар, максимальный - 384,65 тенге. Суммарный объем торгов составил 92,724 млн долларов.

По итогам торгов в пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге составил 384,89 тенге. Объем торгов составил 59,28 млн долларов.


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Ключевые слова: Экономика, KASE,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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