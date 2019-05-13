Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

KASE: курс доллара понизился

13 Мая 2019 11:07 167
Поделиться:
KASE: курс доллара понизился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 379,25 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Новости по теме

KASE: курс доллара вновь понизился
KASE: курс доллара вновь понизился KASE: курс доллара упал на 2,5 тенге

Относительно аналогичных торгов в среду курс иностранной валюты понизился на 1,47 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 379 тенге за 1 доллар, максимальный - 379,72 тенге. Объем торгов составил 56,4 млн долларов.

В среду на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 380,72 тенге, дневной - 380,33 тенге, по итогам обеих сессий - 380,53 тенге. Суммарный объем торгов составил 111,312 млн долларов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Асхат Ахметбеков

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Асхат Ахметбеков
Асхат Ахметбеков
954-047
rusred@inform.kz
Архив