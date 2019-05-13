KASE: курс доллара понизился

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 379,25 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в среду курс иностранной валюты понизился на 1,47 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 379 тенге за 1 доллар, максимальный - 379,72 тенге. Объем торгов составил 56,4 млн долларов.

В среду на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 380,72 тенге, дневной - 380,33 тенге, по итогам обеих сессий - 380,53 тенге. Суммарный объем торгов составил 111,312 млн долларов.