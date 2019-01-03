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KASE: курс доллара понизился

3 Января 2019 11:28 255
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KASE: курс доллара понизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 381,64 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов в субботу курс иностранной валюты понизился на 1,82 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 381,3 тенге за 1 доллар, максимальный - 382 тенге. Объем торгов составил 30,5 млн долларов.

В субботу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 383,46 тенге, дневной - 384,68 тенге, по итогам обеих сессий - 384,2 тенге. Суммарный объем торгов составил 94,65 млн долларов. 

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Ключевые слова: KASE,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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