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KASE: курс доллара понизился
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 381,64 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
Относительно аналогичных торгов в субботу курс иностранной валюты понизился на 1,82 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 381,3 тенге за 1 доллар, максимальный - 382 тенге. Объем торгов составил 30,5 млн долларов.
В субботу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 383,46 тенге, дневной - 384,68 тенге, по итогам обеих сессий - 384,2 тенге. Суммарный объем торгов составил 94,65 млн долларов.
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