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KASE: курс доллара понизился

12 Октября 2018 11:14 167
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KASE: курс доллара понизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 369,54 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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Относительно аналогичных торгов в четверг курс иностранной валюты понизился на 2,83 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 368,5 тенге за 1 доллар, максимальный - 370 тенге. Объем торгов составил 22,4 млн долларов.

В четверг на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 372,37 тенге, дневной - 371,54 тенге, по итогам обеих сессий - 372 тенге. Суммарный объем торгов составил 107,8 млн долларов.

 

 

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Ключевые слова: KASE, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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