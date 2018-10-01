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KASE: курс доллара понизился

10 Октября 2018 11:22 136
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KASE: курс доллара понизился

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 369,05 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

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KASE: Курс доллара понизился

Относительно аналогичных торгов во вторник курс иностранной валюты понизился на 3,17 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 368,47 тенге за 1 доллар, максимальный - 370,9 тенге. Объем торгов составил 34,85 млн долларов.

Во вторник на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 372,22 тенге, дневной - 372,13 тенге, по итогам обеих сессий - 372,17 тенге. Суммарный объем торгов составил 72 млн долларов.

 

 

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Ключевые слова: Экономика, KASE,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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