KASE: Курс доллара понизился
26 Июля 2018 11:36 270
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 345,63 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
Относительно аналогичных торгов в среду курс иностранной валюты понизился на 0,67 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 345 тенге за 1 доллар, максимальный - 345,99 тенге. Объем торгов составил 21,35 млн долларов.
В среду на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 346,3 тенге, дневной - 346,32 тенге, по итогам обеих сессий - 346,31 тенге. Суммарный объем торгов составил 136,05 млн долларов.
Ключевые слова: Экономика,
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