KASE: Курс доллара понизился
23 Июля 2018 11:42 288
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 345,77 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.
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Относительно аналогичных торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 0,74 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 345,45 тенге за 1 доллар, максимальный - 346,5 тенге. Объем торгов составил 86,45 млн долларов.
В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 346,51 тенге, дневной - 346,81 тенге, по итогам обеих сессий - 346,68 тенге. Суммарный объем торгов составил 200 млн долларов.
Ключевые слова: Экономика,
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