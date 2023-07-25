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    Карту округов по одномандатным депутатам разработали в Алматы

    25 Июля 2023, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат города Алматы представил карту округов по одномандатным депутатам. Теперь алматинцы могут легко получить информацию о депутатах, представляющих их округ на сайте Маслихата во вкладке «Карта округов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Каждый округ на карте теперь представлен подробными данными о депутате, включая его фото и контактные данные. Также обозначены границы избирательного округа.

    «Теперь каждый житель может выбрать свой адрес на карте и найти своего депутата. Кроме того, есть возможность оставить обращение и записаться на личный прием. Этот шаг был

    предпринят для повышения эффективности и улучшения взаимодействия между жителями и депутатами», - сказал председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев.

    Отметим, карта округов разработана совместно с управлением цифровизации г. Алматы.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Цифровой Казахстан Маслихат
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