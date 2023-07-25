Карту округов по одномандатным депутатам разработали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат города Алматы представил карту округов по одномандатным депутатам. Теперь алматинцы могут легко получить информацию о депутатах, представляющих их округ на сайте Маслихата во вкладке «Карта округов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Каждый округ на карте теперь представлен подробными данными о депутате, включая его фото и контактные данные. Также обозначены границы избирательного округа.

«Теперь каждый житель может выбрать свой адрес на карте и найти своего депутата. Кроме того, есть возможность оставить обращение и записаться на личный прием. Этот шаг был

предпринят для повышения эффективности и улучшения взаимодействия между жителями и депутатами», - сказал председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев.

Отметим, карта округов разработана совместно с управлением цифровизации г. Алматы.