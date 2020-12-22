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    Карту минимизации рисков безопасности воинской службы составили в Минобороны

    22 Декабря 2020, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Карту минимизации рисков безопасности воинской службы составили в Министерстве обороны. Об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Повышенное внимание уделяется безопасности воинской службы. Поэтому было создано специальное управление обеспечения безопасности воинской службы и охраны труда при Главном управлении военной полиции. Оно проверяет и анализирует ситуацию по вопросам безопасности до мелочей, вырабатывает предложения по ее совершенствованию», - сказал Нурлан Ермекбаев на онлайн-брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что в течение года продолжалась ликвидация последствий в Арыси, был выполнен большой объем работы.

    «В Вооруженных силах контролю подвергаются практически все вопросы жизнедеятельности войск, где имеются риски. В том числе – вопросы хранения оружия и боеприпасов, ГСМ и ядовитых технических жидкостей, организации питания, проведения прыжков с парашютом. Вплоть до вопросов по наличию аварийных зданий, открытым канализационным люкам и исправности электрических проводов», - отметил министр.

    По словам Нурлана Ермекбаева, учитываются также психологические и финансовые аспекты, включая анализ по наличию кредитов у военнослужащих и уровню их дохода.

    «Все это в течение года позволило уменьшить количество травм на 44%, число случаев гибели – на 48%. Составлена карта минимизации рисков безопасности воинской службы, в том числе – по очистке объектов от взрывоопасных предметов в Арыси. Повышена персональная ответственность должностных лиц за состояние воинской дисциплины среди подчиненных», - проинформировал Н. Ермекбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Армия Безопасность
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