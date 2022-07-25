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      Северо-Казахстанская область

    Карту коррупционных рисков разработали в СКО

    25 Июля 2022, 18:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции сформировал карту коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в карту вошли сферы, играющие роль в улучшении благосостояния населения и ведении бизнеса.

    «Карта коррупционных рисков станет ориентиром для работы Антикоррупционной службы в регионе. Одним из первых направлений для принятия мер по исключению коррупционных рисков являются подразделения жилищ-коммунального хозяйства, в руках которых сосредоточено управление многими значимыми для населения и развития бизнеса процессами. В частности, ремонт и содержание автодорог – вопросы, требующие системного подхода к механизмам планирования работ и контроля за ними», - сообщил руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.

    В департаменте рассчитывают, что карта позволит еще эффективнее противодействовать коррупции и принимать превентивные меры.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция Борьба с коррупцией
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