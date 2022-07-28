Карту аварийно-опасных участков автодорог составили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские составили карту аварийно-опасных участков автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Polisia.kz.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения по результатам оценки и анализа аварийности стражи порядка составили карту, на которой указаны 14 аварийно-опасных участков автодорог. Наиболее сложный участок дороги – отрезок трассы «Челябинск-Новосибирск» с 465 по 655 км. Здесь с начала года произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека, 29 ранены. Большинство ДТП произошло по причине превышения скоростного режима, несоблюдения дистанции, утомленности водителей. Как отмечает руководство управления местной полицейской службы, с наступлением поры отпусков на загородных дорогах увеличился поток автотранспортных средств. Люди направляются в дальние поездки в другие города, страны, путешествуют семьями. Некоторые выезжают в составе нескольких автомашин.

С начала года на автодорогах республиканского значения произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в котором 11 человек погибли и 83 получили различные травмы.

Фото: polisia.kz