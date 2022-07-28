Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Карту аварийно-опасных участков автодорог составили в СКО

    28 Июля 2022, 14:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские составили карту аварийно-опасных участков автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Polisia.kz.

    В рамках месячника по безопасности дорожного движения по результатам оценки и анализа аварийности стражи порядка составили карту, на которой указаны 14 аварийно-опасных участков автодорог. Наиболее сложный участок дороги – отрезок трассы «Челябинск-Новосибирск» с 465 по 655 км. Здесь с начала года произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека, 29 ранены. Большинство ДТП произошло по причине превышения скоростного режима, несоблюдения дистанции, утомленности водителей. Как отмечает руководство управления местной полицейской службы, с наступлением поры отпусков на загородных дорогах увеличился поток автотранспортных средств. Люди направляются в дальние поездки в другие города, страны, путешествуют семьями. Некоторые выезжают в составе нескольких автомашин.

    С начала года на автодорогах республиканского значения произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в котором 11 человек погибли и 83 получили различные травмы.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия Общество Дороги Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи