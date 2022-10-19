Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Картонно-бумажную фабрику запустили в СКО

    19 Октября 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области появится санитарно-гигиеническая бумага и картон собственного производства. В регионе запустили картонно-бумажную фабрику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На открытие нового для области производства приехал глава региона Кумар Аксакалов.

    «Фабрика – наш очередной проект. Первая очередь – это производство санитарно-гигиенической бумаги. Оборудование новое, современное, мощность – 7,5 тонн продукции в сутки. В месяц будем выпускать 4-5 млн штук бумаги. Вложили 2,5 млрд тенге. Намерены выпускать более 25 видов продукции. Используем пар нашей Петропавловской ТЭЦ-2, что влияет на удешевление продукции. Открыли 80 новых рабочих мест. Параллельно начали выпуск офисной бумаги премиум- и эконом-класса. Последняя будет стоить 2-2,2 тыс. тенге за пачку», - проинформировал руководитель компании «Радуга» Дмитрий Шарапаев.

    Второй этап – производство многослойного картона объемом 10 тыс. тонн в год.

    Д.Шарапаев отметил, что с сырьем проблем нет. Компания более 15 лет занимается переработкой вторсырья: полиэтилена, ПЭТ-бутылок – из которого производят полимерные гранулы и из них уже разнообразную продукцию, необходимую в быту. Сырье будут закупать в ближайших регионах Казахстана и России.

    «Наша задача – диверсифицировать экономику области. Открылось совершенно новое для региона направление – производство бумажных изделий. Ежегодно будет выплачивать в бюджет около 200 млн тенге налогов. За счет продукции этой фабрики импорт ввозимой бумажной продукции в стране сократится на 16%. Самая крупная бумажная фабрика находится в Алматы. Наша будет второй по объемам производства и самой крупной в северных регионах. Уверен, фабрика внесет вклад в социально-экономическое развитие области», - сказал К.Аксакалов.

    Фото: informupack.ru

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    Камыш горит на болотах в СКО
    Конкурс на строительство дома на 2,5 млрд тенге отменила прокуратура СКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу