Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Картон собственного производства появится в СКО

    11 Ноября 2022, 14:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят завод по производству картона. Об этом сообщил на онлайн-туре по инвестпроектам заместитель главы региона Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Д. Жандарбек отметил, что мощность завода составит 10 тысяч тонн продукции в год. Будут выпускать рулонный картон, гофрокартон, яичные лотки и картонные втулки. Сумма инвестиций составит семь млрд тенге, создадут 100 новых постоянных рабочих мест.

    «Недавно эта же компания «Радуга» запустила фабрику бумажной продукции мощностью пять тысяч тонн в год. Предприятие будет вторым в Казахстане по объему производства изделий санитарно-гигиенического назначения и самым крупным на севере нашей страны. В производстве картона будет использоваться макулатура. Таким образом, образуется бумажный кластер», - заявил Д. Жандарбек.

    Он добавил, что завод нацелен на импортозамещение. Планирует поставлять бумажную продукцию в соседние регионы Казахстана и России.

    Фото: st-martin.ru

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Наталья Годунова: Теневая экономика недодает 3-4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу