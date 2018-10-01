Картофель и мясо птицы подешевели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысилась на 1,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде продукция животноводства подешевела на 0,7%, а продукция растениеводства подорожала на 2,2%.

С начала этого года цены на пшеницу повысились на 4,4%, овес - на 4,3%, рожь - на 3,9%, кукурузу - на 3,4%, рис - на 2,9%, ячмень - на 0,8%, а на гречиху понизились на 9,3%.

Капуста подорожала на 1,8%, столовая свекла - на 0,5%, а картофель подешевел на 8,3%, репчатый лук - на 5,4%, столовая морковь - на 5%, помидоры открытого грунта - на 4,9%, огурцы открытого грунта - на 2,4%.

Цены на бахчевые культуры повысились на 6,3%, виноград - на 5,8%, семена подсолнечника - на 2,2%, а на фрукты и ягоды понизились на 9%.

Мясо крупного рогатого скота подорожало на 3,4%, лошадей - на 2,7%, овец и свиней - на 1,7%, а мясо птиц подешевело на 9,5%. Цены на яйца понизились на 12,3%, а на сырое молоко повысились на 1,2%, мед - на 0,5%.