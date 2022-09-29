Картины карагандинского художника Карипбека Куюкова представили на выставках во Франции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во Франции проходят выставки карагандинского художника Карипбека Куюкова. Он представил французской публике 17 картин на антиядерную тематику и пейзажи родного Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция казахстанского художника побывала в Совете Европы и университете города Страсбурга, в посольстве Казахстана во Франции в Париже, а также в Сенате (здание Люксембургского дворца). Далее она будет представлена в Доме ассоциаций в Ренне.

«Впечатлений, конечно, много, открылась новая страна, новая книга. Я во Франции впервые. Это была моя мечта. Испытываю гордость, что смог представить здесь свои работы и что у меня есть возможность рассказать об истории Казахстана, Семипалатинского полигона. Искренне благодарен всем, кто поддержал меня и помог попасть сюда. Пока у меня есть здоровье и возможности, я всегда буду рассказывать людям об антиядерном движении. В наше время нужно говорить и даже кричать о вреде и последствиях ядерных испытаний», – отметил Карипбек Куюков.

Картины художника вызвали искренний интерес у посетителей выставок. Многих шокировала история жизни Карипбека, родившегося без рук, а также его свидетельства о жизни других жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Посольство Казахстана во Франции приобрело одну из картин, которую Карипбек написал в помощь страдающей от СМА карагандинке Айкумис Сарсен. Художник намерен передать все средства от продажи семье малышки.

Национальный секретарь Движения мира (Mouvement de la paix) Ролан Ниве предложил казахстанскому художнику помощь в продаже картин. Работы карагандинца будут представлены в цифровой галерее движения. Так французские пацифисты хотят поддержать борьбу за сохранение безъядерного мира, которую Карипбек Куюков ведет всю свою сознательную жизнь через творчество и активную гражданскую деятельность.

«Карипбек является настоящим символом упорства в этой постоянной борьбе за мир. И как только появилась возможность, мы с огромным удовольствием пригласили его. Во Франции он представлен одновременно как жертва ядерных испытаний и как борец за мир. В 1992 году я был в Алматы на первой встрече Комитета движения «Невада – Семипалатинск». Она определила мою позицию в защите мира на всю жизнь», – сказал Ролан Ниве.

Организовать выставки во Франции художнику помогли Движение мира (Mouvement de la paix), Комитет побратимства Ренн – Алматы, посольство Казахстана во Франции и Генеральное консульство РК в Страсбурге.