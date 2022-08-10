Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Картину Рембрандта вернули в деревенскую церковь во Франции

    10 Августа 2022 08:57

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В разгар летнего сезона ценителям живописи стоит приехать во французскую деревушку Ле Ма Д'Ажене и посетить местную церковь. Здесь находится картина Рембрандта «Христос на кресте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Инициалы Рембрандта и год создания картины были обнаружены на полотне в 1959 году. Тогда же установили и подлинность картины. По словам местных властей, охрана произведений живописи в церкви Ле Ма Д'Ажене была самой простой.

    Полотно, которое оценивают в миллионы евро, хранилось в церкви практически без присмотра почти двести лет. В 2016 году картину вывезли в Бордо. Шесть лет спустя ее вернули на прежнее место уже в защищенной раме из дерева, стекла и стали. Также были приняты надлежащие меры безопасности.

    «Видеть картину «Христос на кресте» - это нечто особенное. Более того, смотреть на нее здесь, в коммуне, где проживают 1500 человек, еще более необычно. Картина была куплена офицером наполеоновской армии в Дюнкерке, в 1804 году. Через год он подарил ее нашему приходу, потому что здесь родился», - сказал член муниципального совета Арно Пети.

    Приобретая шедевр, созданный Рембрандтом в 1631 году, покупатель не знал, что полотно принадлежит кисти великого нидерландского живописца.

    Сейчас картина находится в бронированном хранилище с армированным стеклом, оснащенным сигнализацией. Установлены камеры видеонаблюдения. В церкви следят за температурой и влажностью.


    Кадр из видео
    #Франция #Общество #Мировые новости #Искусство
    Новости по теме
    Популярное
    1 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    2 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
    3 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
    4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    5 Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области