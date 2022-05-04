Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил художника в своем видеообращении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Художник Карипбек Куюков отметил, что для него большая честь подарить свою работу кумиру.

«На ЭКСПО в Дубае прошла моя выставка, там я оставил несколько своих работ. Недавно туда приехал Ван Дамм. Он в Дубае снимает фильм о соколах. Когда Ван Дамм посетил казахстанский павильон, Даут Шайхисламов, Алихан Жарылгапов и Ермекжан Осипбеков объяснили ему, что картину нарисовал я, показали видео. Потом позвонили мне и попросили разрешения подарить ему мою картину. Я с удовольствием согласился. Для меня это тоже большая честь. Ван Дамм записал видео для меня, где показал мою работу и сказал, что познакомился с таким художником, как я. Я очень рад, что удостоился внимания своего кумира», – сказал Карипбек Куюков.

Карипбек Куюков – карагандинский художник, который рисует при помощи губ и пальцев ног, активист международного антиядерного движения. Он родился без рук в результате радиационного облучения, которому подверглись его родители во время испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.