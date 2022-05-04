Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму

    4 Мая 2022, 05:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил художника в своем видеообращении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Художник Карипбек Куюков отметил, что для него большая честь подарить свою работу кумиру.

    «На ЭКСПО в Дубае прошла моя выставка, там я оставил несколько своих работ. Недавно туда приехал Ван Дамм. Он в Дубае снимает фильм о соколах. Когда Ван Дамм посетил казахстанский павильон, Даут Шайхисламов, Алихан Жарылгапов и Ермекжан Осипбеков объяснили ему, что картину нарисовал я, показали видео. Потом позвонили мне и попросили разрешения подарить ему мою картину. Я с удовольствием согласился. Для меня это тоже большая честь. Ван Дамм записал видео для меня, где показал мою работу и сказал, что познакомился с таким художником, как я. Я очень рад, что удостоился внимания своего кумира», – сказал Карипбек Куюков.

    Карипбек Куюков – карагандинский художник, который рисует при помощи губ и пальцев ног, активист международного антиядерного движения. Он родился без рук в результате радиационного облучения, которому подверглись его родители во время испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Видео Регионы Общество Искусство Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде