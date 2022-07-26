Картина Адильхана Ержанова «Голиаф» вошла в программу Венецианского кинофестиваля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского Международного кинофестиваля, который пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. Об этом сообщил художественный руководитель Венецианской биеннале Альберто Барбера во время онлайн-презентации программы фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты разных жанров и форматов оценит зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских – All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», - сказал режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов.

Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Ранее фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова был показан в конкурсной программе «Горизонты» 77-го Венецианского кинофестиваля. Картина была отмечена на многих фестивалях наградами в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «За оригинальность сценария» и была выдвинута от Казахстана на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Работы Ержанова неоднократно были представлены и получали признание и на других международных кинофестивалях, включая Канны, Локарно, Роттердам, Брюгге, Стокгольм, Пусан. Он стал первым режиссером из Казахстана, удостоившийся престижной премии Asia Pacific Screen Awards – 2019, так называемого азиатского «Оскара» за картину «Черный, черный человек». На Каннском международном кинофестивале демонстрировались две картины Ержанова: «Ласковое безразличие мира» (программа «Особый взгляд») и «Хозяева» («Специальный показ»).

Автор сценария и режиссер-постановщик: Адильхан Ержанов

Оператор-постановщик: Айдар Шарипов

Художник-постановщик: Ермек Утегенов

Композитор: Галымжан Молданазар

Звукорежиссер: Илья Гариев

Линейный продюсер: Мария Иситова

Генеральные продюсеры: All Media Company (a START Company) Георгий Шабанов, CHANGEPOINT Александр Кочнев, Нурасыл Джарбасов, Гибрат Сарсенов, Short Brothers Ольга Хлащева,Серик Абишев, Forest Film Наталья Дрозд,

При участии: «Казахфильм», CINERENTAL

В главных ролях: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев, Александра Ревенко, Рабия Абиш, Еркен Губашев, Альмира Турсын.

Фото: kazakhfilmstudios.kz