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    Карнавальный сезон открылся в Германии

    12 Ноября 2022, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Германии официально открылся карнавальный сезон. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов на Рейне, чтобы отметить начало праздничной поры, которая продлится до конца февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Кельнский карнавал в этом году отмечает условное 200-летие и пользуется особой популярностью. Как сообщает полиция, из-за наплыва людей пришлось перекрывать доступ в район гуляний. Но главные торжества еще впереди – обычно самые шумные и яркие празднества устраивают в последнюю неделю карнавального сезона непосредственно перед началом Великого поста.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Германия Мировые новости
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