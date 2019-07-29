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    Карнавальный Новруз проведут в столице Азербайджана

    29 Июля 2019, 15:17

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ – Бакинский информационный туристический центр работает над новым проектом по проведению в Баку праздника Новруз. Об этом рассказал Trend директор центра Руфат Багиров, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, сейчас идетработа над новыми проектами. «Один из них связан с проведением новрузовскогокарнавала. В планах участие национальных персонажей в карнавале на центральныхулицах Баку. Это необычный проект, и хотелось бы сделать так, чтобы туристы, которыебудут участвовать в празднестве, вновь желали бы приехать в Баку», - сказал Р. Багиров.

    Напомним, что 30 сентября 2009года праздник Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный списокнематериального культурного наследия человечества.

    24 февраля 2010 годаГенеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 мартаМеждународным днем Новруза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Азербайджан Дата Общество
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