Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Кариму Масимову продлили срок нахождения под стражей

    27 Октября 2022, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК подтвердил информацию о продлении срока нахождения под стражей Кариму Масимову, передает МИА «Казинформ».

    «Сроки нахождения под стражей Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. продлены следственным судом до 06.12.2022 года, Ергожина Д.Е. - до 13.12.2022 года, Осипова М.С. - до 22.12.2022 года», - говорится в ответе КНБ на запрос Казинформа.

    6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    Сообщалось, что в КНБ начали расследование по факту государственной измены.

    В июле т.г. Комитет национальной безопасности РК проинформировал о продолжении расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

    Фото: kazakh-zerno.net

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане