Кариму Масимову продлили срок нахождения под стражей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК подтвердил информацию о продлении срока нахождения под стражей Кариму Масимову, передает МИА «Казинформ».

«Сроки нахождения под стражей Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. продлены следственным судом до 06.12.2022 года, Ергожина Д.Е. - до 13.12.2022 года, Осипова М.С. - до 22.12.2022 года», - говорится в ответе КНБ на запрос Казинформа.

6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Сообщалось, что в КНБ начали расследование по факту государственной измены.

В июле т.г. Комитет национальной безопасности РК проинформировал о продолжении расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.

Фото: kazakh-zerno.net

