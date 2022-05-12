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Кариму Масимову продлили арест
12 Мая 2022 14:20

Кариму Масимову продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывшему председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову еще на один месяц продлили арест. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее срок содержания под стражей был продлен до 6 мая.

«Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175 ч. 1, ст. 179 ч. 3, ст. 218 ч. 3 п. 3, ст. 362 ч. 4 п. 3, ст. 366 ч. 4 УК РК. Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 июня 2022 года, Ергожина – до 13 июня 2022 года», - прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.

Ранее сообщалось, что сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая 2022 года, Ергожина — до 8 мая 2022 года. В прокуратуру были направлены материалы о продлении срока содержания под стражей Осипова до 3 месяцев.

Бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.


Автор:
Корреспондент
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