Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, в ходе которого были подведены итоги работы в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На заседании отмечены усилия по недопущению террористических акций и в целом сохранению стабильности обстановки в стране.

В результате предпринятых мер на ранней стадии подготовки пресечены 3 попытки совершения терактов. Нейтрализована преступная деятельность 7 радикальных групп и 34 отдельных экстремистов.

Обеспечена успешная реализация Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Достигнуты все установленные на 2019 год значения целевых индикаторов.

В рамках резолюции №2396 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций организована деятельность специалистов-профайлеров в пассажиропотоке на авиационном транспорте.

С позиции региональных антитеррористических комиссий усовершенствованы организационные механизмы профилактики терроризма, в т.ч. в молодежной среде.

Масштабными и адресными информационно-разъяснительными мероприятиями охвачено свыше 2,5 млн. человек.

От радикальных взглядов отведено 907 лиц. В местах лишения свободы дерадикализованы 162 человека, отбывающих наказание за совершение террористических и экстремистских преступлений.

На местах налажена работа по реабилитации женщин и детей, возвращенных из зон террористической активности в рамках гуманитарной операции «Жусан». От прежних убеждений полностью отказались уже более трети таких женщин, а по остальным работа успешно продолжается.

С целью ограждения казахстанского общества от пропаганды терроризма и экстремизма запущена автоматизированная система мониторинга интернет пространства. Возможности системы позволяют выявлять и в последующем блокировать размещаемый в социальных сетях противоправный контент.

Внедрены дополнительные превентивные механизмы по недопущению попадания в радикальную среду оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В результате предотвращено 17 таких случаев.

Установлен контроль за оборотом охолощенного оружия. Повышен режим охраны промышленных взрывчатых веществ и материалов, складов и мест хранения ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей.

Руководителями государственных органов рассмотрены меры по совершенствованию системы антитеррористической защищенности критически важных объектов.

По итогам заседания АТЦ принят ряд протокольных решений. Одобрен План работы АТЦ на 2020 год.