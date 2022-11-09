Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных. Об этом заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это должно быть регламентировано законом. Мы работаем по закону. Если закон изменят, будут основания. В любом государстве есть защита национальной безопасности и государство вправе некоторую информацию засекретить. Сейчас эти дела секретные и будут секретными», - сказал Абдрашит Жукенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вместе с тем, он добавил, что информация по этому делу будет предоставлена.

«Я думаю, что какую-то информацию вы получите. Потому что государство должно обеспечить доступность», – отметил Абдрашит Жукенов.

Ранее сообщалось о том, что Генеральной прокуратурой по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.