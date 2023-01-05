Карим Масимов назван одним из главных организаторов январских беспорядков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на вопрос, кто один из главных организаторов январских беспорядков в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили Берика Асылова, кто является главным организатором массовых беспорядков.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей Комитета национальной безопасности - и К. Масимова, и заместителей», - прокомментировал генеральный прокурор.

«Кто главный организатор? Карим Масимов - главный организатор? Да или нет?», - уточнили журналисты.

«Можно сказать, да», - ответил Берик Асылов.

«На сегодняшний день мы постарались все доложить о ходе расследования уголовного дела по январским событиям. Мною было доложено, что это было спланированное событие. По всей республики были спланированные действия», - прокомментировал генеральный прокурор.

Ранее генпрокурор сообщил подробности расследования по делу о Кариме Масимове.

«Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом «совершенно секретно». Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну», - сказал Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он заявил, что в деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности.

Также Берик Асылов заявил, что в ходе трагического января некоторые здания ДКНБ были оставлены по указанию Масимова.

Фото: kazakh-zerno.net



