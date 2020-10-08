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    Карим Масимов и Омурбек Суваналиев обсудили ситуацию в Кыргызстане

    8 Октября 2020, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 октября состоялся телефонный разговор Председателя КНБ РК Карима Масимова с заместителем секретаря Совета безопасности – и.о. Председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Омурбеком Суваналиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

    «Обсуждена складывающаяся ситуация в Кыргызстане. Выражена надежда на скорую нормализацию обстановки. Отмечена важность продолжения сотрудничества двух ведомств в рамках имеющихся договоренностей», - говорится в сообщении.

    Напомним, 5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

    Министерство иностранных дел Казахстана 8 октября сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, в связи с сообщениями о рейдерских захватах государственных объектов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан КНБ
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